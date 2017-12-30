سوق العبور اليوم.. تراجع أسعار الكوسة والخيار واليوسفي وارتفاع الطماطم

كتب- مصطفى عيد:

تراجعت أسعار العنب الرومي بين 2 و2.5 جنيه خلال تعاملات اليوم السبت في سوق العبور مقارنة بتعاملات أمس الجمعة، كما انخفضت أسعار الكوسة جنيهين، والخيار والجوافة بين جنيه وجنيه ونصف.

وتراجعت أيضا أسعار اليوسفي بين 50 و150 قرشا، والفاصوليا بين 50 و100 قرش، والكانتلوب 50 قرشا، بينما ارتفعت أسعار الطماطم بين 25 و50 قرشا.

ويرصد "مصراوي" يوميًا، أسعار أهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

وفيما يلي متوسط أسعار الخضروات والفاكهة بالكيلو في "الجملة" ما بين أقلها سعرًا وأعلاها، بحسب الموقع.

الخضروات:

الطماطم بين 2 و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 1.5 و3 جنيهات.

البصل بين 3.5 و5 جنيهات.

البطاطس بين 1.25 و2.5 جنيه.

الملوخية بين 3.5 و4 جنيهات.

الفاصوليا بين 1.5 و2.5 جنيه.

الكوسة بين 2 و4 جنيهات.

الجزر بين 1.75 و2.75 جنيه.

الباذنجان بين 1.5 و2.5 جنيه.

الفلفل الرومي والبلدي بين 4 و5.5 جنيه.

البسلة بين 3.5 و5 جنيهات.

السبانخ بين 2 و3 جنيهات.

الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 3 و4 جنيهات.

البرتقال السكري بين 3 و5 جنيهات.

البرتقال أبو سرة بين 2.5 و4 جنيهات.

اليوسفي بين 1.5 و4.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 6 و9 جنيهات.

العنب الرومي الأحمر بين 6 و7.5 جنيه.

التين البرشومي بين 5 و9 جنيهات.

الجوافة بين 3 و4.5 جنيه.

الرمان بين 5 و8 جنيهات.

الفراولة بين 5 و7 جنيهات.

الكنتالوب بين 3 و5 جنيهات.

الموز البلدي بين 4 و5 جنيهات.