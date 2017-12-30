قريبا.. بنكا الأهلي والزراعي يطلقان شهادات ادخار جديدة بمزايا تأمينية

كتبت- منال المصري:

قالت مصادر مصرفية، لمصراوي، إن بنكي الأهلي المصري والزراعي المصري، سيصدران قريبا، شهادات ادخار جديدة، بمزايا تأمينية وعوائد دورية.

وأشارت المصادر إلى أن هذه الشهادات تستهدف المواطنين البسطاء حيث توفر لهم تغطية تأمينية ضد الوفاة والعجز والإصابة والحوادث، بجانب الفوائد.

"قيمة الشهادة الواحدة ستكون 500 جنيه، ويمكن للعميل الواحد الشراء حتى 5 شهادات بحد أقصى" يقول أحد المصادر، مفضلا عدم ذكر اسمه.

وأضاف أن الشهادة توفر تغطية تأمينية بقيمة تصل إلى 250 ألف جنيه بحد أقصى.

ويعمل البنكان حاليا على اختيار اسم للشهادة، وسعر العائد عليها، وموعد طرحها، بحسب ما قالته المصادر.

ورجحت المصادر أن يقوم الرئيس عبدالفتاح السيسي بالإعلان عن طرح هذه الشهادات، باعتبارها وسيلة لتوفير عوائد للمواطنين البسطاء وكذلك لما توفره لهم من تغطية تأمينية تحميهم من مخاطر الحوادث والعجز والإصابات.

ويمكن لحمالي هذه الشهادات سحب قيمتها بعد فترة محددة، بحسب ما ستقرره القواعد والإجراءات الخاصة بها.