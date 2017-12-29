أسعار الذهب تستقبل أعياد رأس السنة بزيادة 10 جنيهات في الجرام الواحد

كتبت- إيمان منصور:

شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعا بقيمة 5 جنيهات خلال تعاملات اليوم الخميس مقارنة بأمس الأربعاء، بعد وصول الأسعار العالمية لأعلى مستوى في شهر.

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة لتواصل صعودها للأسبوع الثالث على التوالي تزامنا مع دخول مناسبات أعياد رأس السنة والكريسماس.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب في مصر عيار 21 ارتفع خلال تعاملات اليوم إلى 638 جنيها مقابل 628 جنيها الجمعة الماضية، بزيادة 10 جنيهات.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 547 جنيها، وعيار 24 إلى 729 جنيها، وسجل سعر الجنيه الذهب 5104 جنيهات.

وأرجع نادي نجيب زيادة أسعار الذهب في مصر إلى، دخول أيعاد رأس السنة، و ارتفاع سعر المعدن عالميا حيث ارتفعت الأوقية إلى 1295 دولارا مقابل 1267 دولارا الجمعة الماضية.

وقال نجيب برغم دخول أعياد راس السنة مازلت حالة الإقبال على شراء الذهب بالسوق المحلي هادئة بنفس مستويات الفترة الماضية.

وعالميا، سجلت أسعار الذهب أعلى مستوى في شهر اليوم الجمعة واتجهت إلى أفضل أداء سنوي منذ عام 2010 بدعم من انخفاض الدولار والإقبال على شراء الأصول التي تنطوي على ملاذ آمن بسبب الضبابية السياسية عالميا بحسب وكالة رويترز.

ووفقا للوكالة،ارتفع الذهب 0.1% في المعاملات الفورية إلى 1295 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0735 بتوقيت جرينتش.