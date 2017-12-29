التخطيط: 35% زيادة في عدد السائحين خلال الربع الأول من العام المالي

كتب- إيمان منصور:

قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط في بيان اليوم الجمعة، إن عدد الليالي السياحية ارتفع بنسبة 207٪ خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، كما زاد عدد السائحين بنسبة 35٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأضافت الوزيرة، إن الحكومة وضعت خطة لتطوير قطاع السياحة تستهدف تنفيذ أفكار مبتكرة وتقديم حزم تشجيعية وعمل حملات دعائية للمقصد السياحي المصري.

وقالت إن الخطة تركز على استعادة الحركة السياحية من خلال تسويق الحجز الإلكتروني، وتنشيط الحملة الدعائية في السوق العربية والأوروبي والتواجد في المعارض الدولية وعقد اللقاءات المهنية في مجال السياحة.

كما تشمل الخطة تحفيز الطيران من خلال دعم رحلات الطيران المنتظم منخفض التكاليف في الأسواق المستهدفة واستمرار تحفيز الطيران العارض، والعمل على تطوير البنية الأساسية من خلال ربط الطرق الجديدة في المحافظات السياحية وتطوير المنتجعات الاستشفائية وتشجيع الاستثمار في تلك النوعية من السياحة ودعمها بالخبرات الأجنبية للارتقاء بمستوياتها.

وقالت إن الحكومة تعاونت مع منظمة السياحة العالمية والاستعانة بخبراء المنظمة لتحسين الخدمة والمنتج السياحي كما تم التنسيق مع غرفة المنشآت الفندقية وصندوق السياحة لإعادة تأهيل الطاقة الفندقية.

وقالت إن الدولة تقوم بتشجيع السياحة الخضراء، من خلال تحفيز كافة المنشآت الفندقية في المنتجعات السياحية على التحول إلى الطاقة الخضراء، سيساهم فى أن تصبح مصر نموذجا واعدًا في هذا المجال.

ويعاني قطاع السياحة من تراجع شديد في عدد السياح القادمين لمصر، بعدما علقت موسكو رحلاتها الجوية إلى مصر عقب مقتل 224 شخصا معظمهم روس، إثر تحطم طائرة شركة متروجيت الروسية فوق سيناء نهاية أكتوبر 2015.