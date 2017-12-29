ننشر أسعار7 عملات عربية وأجنبية أمام الجنيه بالبنوك في نهاية الأسبوع

كتبت- إيمان منصور:

أظهرت بيانات البنك الأهلي المصري، أن سعر صرف الجنيه تراجع في نهاية تعاملات الأسبوع أمام كلا من الدينار الكويتي والاسترليني واليورو، بينما ظل مستقرا أمام 4 عملات أخرى مقارنة بأسعار الأحد الماضي.

وارتفع سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" أمام الجنيه في نهاية تعاملات الأسبوع إلى 21 جنيه للشراء و21.3 جنيه للبيع مقابل 20.90 جنيه للشراء و21.1 جنيها للبيع الأحد الماضي.

وارتفع أيضا سعر صرف الجنيه الاسترليني أمام الجنيه المصري ليصل إلى 23.69 جنيه للشراء و23.93 جنيه للبيع مقابل 23.61 جنيه للشراء و23.83 جنيه للبيع الأحد الماضي.

كما صعد سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه إلى 58.54 جنيه للشراء و58.94 جنيه للبيع مقابل 58.53 جنيه للشراء و58.90 جنيه للبيع.

بينما استقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه عند 4.72 جنيه للشراء و4.75 جنيه للبيع وهي نفس أسعاره الأسبوع الماضي.

كما ظل سعر صرف الدولار الأمريكي ثابتا أمام الجنيه عند 17.69 جنيه للشراء و17.79 جنيه للبيع وهو نفس سعره منذ الأحد الماضي.

واستقر أيضا سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه عند نفس مستويات الأسبوع الماضي مسجلا 4.81 جنيه للشراء، و4.84 جنيه للبيع.

واستقر أيضا سعر الريال القطري عند 4.59 جنيه للشراء، و4.83 جنيه للبيع وهي نفس أسعاره الأحد الماضي.