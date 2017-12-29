الدولار يتراجع في 8 بنوك تزامنا مع صرف ملياري دولار من قرض "الصندوق"

كتب- إيمان منصور:



خفضت 8 بنوك أسعار الدولار أمام الجنيه بين 3 و7 قروش أمس الخميس نهاية تعاملات الأسبوع، بينما استقرت في بنكي الأهلي ومصر مقارنة بأسعار الأحد الماضي، تزامنا مع تسلم البنك المركزي الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد بقيمة ملياري دولار.



وتراجع في مصرف أبوظبي الإسلامي في نهاية الأسبوع إلى 17.72 جنيه للشراء و17.82 جنيه للبيع مقابل 17.79 جنيه للشراء و17.89 جنيه للبيع.



كما هبط سعره في بنك القاهرة إلى 17.70 جنيه للشراء و17.80 جنيه للبيع مقابل 17.75 جنيه للشراء و17.85 جنيه للبيع في بداية الأسبوع.



وانخفض في بنكي التجاري الدولي وكريدي أجريكول 17.74 جنيه للشراء و17.84 جنيه للبيع مقابل 17.79 جنيه للشراء و17.89 جنيه للبيع.



وتراجع سعر العملة الأمريكية في بنكي البركة وقناة السويس إلى 17.75 جنيه للشراء و17.85 جنيه للبيع مقابل 17.79 جنيه للشراء و17.89 جنيه للبيع.



كما هبط سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي إلى 17.75 جنيه للشراء و17.85 جنيه للبيع مقابل 17.78 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع.



وانخفض في بنك الإسكندرية إلى 17.76 جنيه للشراء و17.86 جنيه للبيع مقابل 17.79 جنيه للشراء و17.89 جنيه للبيع.



بينما استقر سعر الدولار في بنكي الأهلي ومصر عند 17.69 جنيه للشراء و17.79 جنيه للبيع وهي نفس أسعاره الأحد الماضي.



وقال مصدر مسؤول في البنك المركزي، لمصراوي، أمس الخميس، إن البنك المركزي تسلم الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولي، بقيمة ملياري دولار، أمس الأول.



وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، وافق يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي، على صرف الشريحة الثالثة من قرض مصر، بقيمة 2.03 مليار دولار، ليصل إجمالي ما تحصَّلت عليه إلى نحو 6.08 مليار دولار، من إجمالي 12 مليار دولار.



