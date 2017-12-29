تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم

كتبت- إيمان منصور:

استقرت أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم الجمعة عند نفس أسعارها خلال اليومين الماضيين.



ويرصد "مصراوي" يوميًا، أسعار أهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.



وفيما يلي متوسط أسعار الخضروات والفاكهة بالكيلو في "الجملة" ما بين أقلها سعرًا وأعلاها، بحسب الموقع.



الخضروات:



الطماطم بين 1.5 و2.75 جنيه.

الخيار بين 2.5 و4.5 جنيه.

البصل بين 3.5 و5 جنيهات.

البطاطس بين 1.25 و2.75 جنيه.

الملوخية بين 3.5 إلى 4 جنيهات.

الفاصوليا بين 2 و3.5 جنيه.

الكوسة بين 4 و6 جنيهات.

الجزر بين 1.25 و2.85 جنيه.

الباذنجان بين 1.5 و 3 جنيهات.

الفلفل الرومي والبلدي بين 3.5 و5.5 جنيه.

البسلة بين 4 و5 جنيهات.

السبانخ بين 2 و3.5 جنيه.

الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 3 و 4 جنيهات.

البرتقال السكري بين 4 إلى 5 جنيهات.

البرتقال أبو سرة بين 3 و 4 جنيهات.

اليوسفي بين 3 و5 جنيهات.

الليمون البلدي بين 6 و9 جنيهات.

العنب الرومي الأحمر بين 4 و5 جنيهات.

التين البرشومي بين 5 و10 جنيهات.

الجوافة بين 4 و6 جنيهات.

الرمان بين 6 و8 جنيهات.

الفراولة بين 5 و9 جنيهات.

الكنتالوب بين 3.5 و5.5 جنيه.

الموز البلدي بين 4 و5.5 جنيهات.