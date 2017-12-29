وزير التجارة يقرر استمرار فرض رسم صادر على قصاصات الأقمشة لمدة عام

كتبت- إيمان منصور:

أصدر طارق قابيل وزير التجارة والصناعة اليوم الجمعة، قراراً باستمرار فرض رسم الصادر على الصادرات من قصاصات وفضلات وخرق وأسمال الأقمشة بواقع 8 آلاف جنيه على الطن لمدة عام.

وبحسب بيان للوزارة تلقى مصراوي نسخة منه، من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية والتي نص عليها القرار 1351 لسنة 2016 والذي انتهي العمل به مؤخراً.

وقال الوزير إن هذا القرار يستهدف تحجيم صادرات الخامات التي يمكن تدويرها وإعادة تصنيعها بدلاً من تصديرها نظراً لوجود نقص في الغزول المحلية.

وأضاف الوزير، أن عدد كبير من المصانع المنتجة للغزل والنسيج تضررت من عدم توافر قصاصات وفضلات الأقمشة نتيجة للتزايد المضطرد في صادراتها مما أثر سلباً على انتاجية الصناعة المحلية واستثماراتها وحجم العمالة الموجودة بها.

وحول الآثار المترتبة على رسم الصادر الحالي في تحجيم صادرات قصاصات وفضلات الأقمشة، أوضح الوزير أن العامين الماضيين شهدا تراجع كبير حيث استقرت الصادرات السنوية عند 90 طن مقارنة بـ 300 طن تم تصديرها عام 2015.

وقال إن القرار جاء بعد دراسة متأنية واستطلاع لأراء غالبية الجهات المعنية منها غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية، والمجلس التصديري للغزل والمنسوجات، والمجلس التصديري للمفروشات المنزلية، وجمعية رجال الأعمال المصريين، والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس والتي أوصت جميعها بضرورة استمرار فرض رسم الصادر الحالي على قصاصات وفضلات الأقمشة.