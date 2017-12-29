البورصة تربح 10.4 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الأخير من العام الجاري

القاهرة - (أ ش أ)

حققت البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الأخير من العام الجاري مكاسب بلغت 4ر10 مليار جنيه ليبلغ راسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة 8ر825 مليار جنيه مقابل 4ر815 مليار جنيه خلال الأسبوع السابق له بارتفاع بلغت نسبته 3ر1 في المائة.

وأكد التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية - والذي حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه- تباين أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية حيث ارتفع مؤشر السوق الرئيسي (إيجي إكس 30) بنسبة 38ر2 في المائة ليبلغ مستوى 15017 نقطة، فيما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنحو 12ر0 في المائة ليبلغ مستوى 824 نقطة .

كما شملت الارتفاعات مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقا والذي زاد بنحو 86ر0 في المائة ليبلغ مستوى 1960 نقطة، وسجل مؤشر (إيجي إكس 20) متعدد الأوزان ارتفاعا بنحو 88ر1 في المائة ليغلق عند مستوى 14718 نقطة.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي قيم التداولات خلال الأسبوع انخفضت لتبلغ نحو 3ر4 مليار جنيه في حين بلغت كمية التداول نحو 758 مليون ورقة منفذة على 102 ألف عملية مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 6ر7 مليار جنيه وكمية تداول 049ر1 مليار ورقة منفذة على 137 ألف عملية خلال الأسبوع السابق له.

فيما يتعلق ببورصة النيل فأوضح التقرير أنها سجلت قيم تداول قدرها 8ر18 مليون جنيه وكمية تداول بلغت 5ر18 ورقة منفذة على 1759 عمليات خلال الأسبوع.

ولفت إلى أن سوق الأسهم استحوذت على 56ر99 في المائة من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 44ر0 في المائة خلال الأسبوع.

وفيما يتعلق بتعاملات المستثمرين بين التقرير أن تعاملات المصريين استحوذت على 36ر77 في المائة من إجمالي تعاملات السوق، بينما

استحوذ الأجانب غيرالعرب على نسبة 59ر10 في المائة والعرب على 05ر12 في المائة وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وأشار إلى أن تعاملات الأجانب غيرالعرب سجلت صافي شراء بقيمة 42ر139 مليون خلال الأسبوع الحالي، بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 74ر30 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

يشار إلى أن صافي تعاملات الأجانب غيرالعرب قد سجلت صافي شراء قدره 625ر8 مليار جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي شراء 430ر1 مليار جنيه خلال نفس الفترة وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وأوضح التقرير استحواذ المؤسسات على 18ر33 في المائة من المعاملات في البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة82ر66 في المائة وسجلت المؤسسات صافي شراء بقيمة 09ر180مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات .

وفي سوق السندات بلغت قيمة التداول على إجمالي السندات خلال الأسبوع الجاري نحو 14 مليون جنيه كما بلغ إجمالي حجم التعامل على السندات لهذا الأسبوع نحو 14 ألف سند تقريبا.