مصدر: المركزي تسلم الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد بقيمة ملياري دولار

كتبت- منال المصري:

قال مصدر مسؤول في البنك المركزي، لمصراوي، اليوم الخميس، إن المركزي تسلم الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولي، بقيمة ملياري دولار، أمس الأربعاء.

وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، وافق يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي، على صرف الشريحة الثالثة من قرض مصر، بقيمة 2.03 مليار دولار، ليصل إجمالي ما تحصَّلت عليه إلى نحو 6.08 مليار دولار، من إجمالي 12 مليار دولار.

ومن المتوقع أن تساهم الشريحة الجديدة في دعم احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، والمساهمة في سد عجز الموازنة العامة للدولة.