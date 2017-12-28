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البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

10:03 م الخميس 28 ديسمبر 2017
البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

البنك المركزي

القاهرة - (أ ش أ)

قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها، مساء اليوم الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 18.75 % و19.75% على التوالي.

وذكر البنك المركزي - في بيان مساء اليوم - أنه تقرر الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى19.25%، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.25%.

 

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Asha
البنك المركزي أسعار الفائدة

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