البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

القاهرة - (أ ش أ)

قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها، مساء اليوم الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 18.75 % و19.75% على التوالي.

وذكر البنك المركزي - في بيان مساء اليوم - أنه تقرر الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى19.25%، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.25%.