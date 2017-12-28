البنك المركزي يقرر مد مبادرة دعم السياحة لنهاية 2018

القاهرة- مصراوي:

قال البنك المركزي، اليوم الخميس، إنه قرر مد مبادرة دعم قطاع السياحة حتى نهاية ديسمبر 2018.

وأضاف المركزي، في بيان على موقعه الإلكتروني، أنه اتخذ هذا القرار في اجتما مجلس إداراته أمس، "نظرا لما يمثله قطاع السياحة من أهمية وركيزة من ركائز الاقتصاد وموردا للنقد الاجنبي، وفي ضوء استمرار تأثر القطاع والعاملين به".

وبحسب البيان، فقد تقرر مد فترة سريان مبادرة دعم قطاع السياحة، التي تم إطلاقها لأول مرة في فبراير 2016، على أن يتم خلال المدة الجديدة، قبول أية طلبات تأجيل لاستحقاقات البنوك لمدة حدها الأقصى 3 سنوات.

كما قرر المركزي مد مبادرة قروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة لمدة عام تنتهي بنهاية 2018، يتم خلالها السماح للبنوك بإمكانية ترحيل استحقاقات عملاء القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصي، لمدة 6 أشهر إضافية من تاريخ استحقاقها، وذلك للعملاء المنتظمين فقط وفقا لمركزهم في 30 سبتمبر 2017، العاملين في قطاع السياحة مع عدم احتساب فوائد تأخير عن تلك الفترة.

وقال المركزي إنه تيسيرا على العاملين في قطاع السياحة فإنه يحق إجراء تأجيل استحقاقات لهؤلاء العملاء الذين سبق أن استفادوا من مبادرة قروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة منذ صدورها في 7 ديسمبر.

قرار مد مبادرة دعم قطاع السياحة حتى نهاية ديسمبر 2018