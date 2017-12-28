البنك الأهلي يفتتح فرع المنتزه بالإسكندرية بعد تطويره

كتب- مصطفى عيد:

افتتح محيي عبد الباري رئيس منطقة فروع الإسكندرية بالبنك الأهلي المصري، فرع البنك بالمنتزه بمحافظة الإسكندرية والذي تم إعادته لمقره الأصلي بعد انتهاء أعمال التطوير والتحديث، بحسب بيان من البنك اليوم الخميس.

وقال عبد الباري إن الفرع تم تجهيزه وتأثيثه بالشكل الذي يليق بمكانة أكبر البنوك المصرية والذي يتم على أحدث الطرز المتبعة في القطاع المصرفي.

وأضاف أن التطوير يتمثل في تحديث وتجديد المباني والأثاث في صالات العملاء والمكاتب الخلفية، ويمتد أيضا إلى إتاحة تسهيلات جديدة لخدمة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة تتمثل في شباك خدمة عملاء قريب من مدخل الفرع وبارتفاع مناسب لهم.

وأشار إلى أنه تم تخصيص منطقة لخدمة كبار العملاء لتوفير الوقت الذي يقضيه العميل في البنك لإنجاز أعماله، كما تم تدريب العاملين بالفرع على أحدث أساليب العمل المصرفي.

وانتهى البنك الأهلي من تجديد واستحداث 229 فرعا منها 21 فرعا تم تغيير مقراتها بمقرات جديدة، و160 فرعا تم تطويرها وإجراء توسعة لها، بالإضافة إلى 27 فرعا إلكترونيا بمختلف المحافظات، وذلك من إجمالي فروع البنك البالغ عددها حتى الآن 419 فرعا، بحسب يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك.