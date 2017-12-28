الزراعة توقع بروتوكول تعاون مع البنك الأهلي لتمويل مشروعات تسمين الماشية

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كتب- مصطفى عيد:

وقع البنك الأهلي المصري ووزارة الزراعة بروتوكول تعاون يهدف إلى توفير الخدمات التمويلية لمشروعات تنمية الثروة الحيوانية سواء التسمين أو إدرار الألبان، بحسب بيان من البنك اليوم الخميس.

وقال البنك إن البروتوكول من شأنه المساعدة في التوسع في استيراد سلالات ذات صفات وراثية عالية تساعد على رفع قدرات تلك المشروعات وزيادة الإنتاجية.

ووقع البروتوكول يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إداره البنك الأهلي المصري، ومنى محرز نائب الوزير لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.

وقالت منى محرز إن البروتوكول يأتي في إطار اهتمام الوزارة لتنفيذ خطة الحكومة وتوجيهات القيادة السياسية من أجل دعم وتنمية الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة بمصر لتوفير بروتين متعدد المصادر بأسعار مخفضة وجوده عالية.

وأشار يحيى أبو الفتوح إلى أن البروتوكول يأتي للتأكيد على تنفيذ البنك استراتيجيته في دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبصفة خاصة النشاط الزراعي وتنمية الثروة الحيوانية.

ويهدف البروتوكول إلى توفير التمويل اللازم لمشروعات تنمية الثروة الحيوانية إنتاج اللحوم أو الألبان التي تمت الموافقة عليها فنيا من قبل الوزارة وبما يضمن سرعة تنفيذ هذه المشروعات وبما يمثل قيمة مضافة على مستوى الاقتصاد القومى وينعكس إيجابيا على سد الفجوة الغذائية، بحسب أبو الفتوح.

وتدخل المشروعات التي سيتم تمويلها ضمن هذا البروتوكول في إطار مبادرة البنك المركزي المصرى لتمويل المشروعات الصغيرة حال توافر شروط المبادرة، أو أي من برامج التمويل الميسر الأخرى المتاحة لدى البنك، بحسب أبو الفتوح.

وقال سعد محيي الدين مدير عام قطاع برامج تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك، إن محفظة التمويل المباشر وغير المباشر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لدى البنك بلغت 37.5 مليار جنيه لعدد 55 ألف عميل.