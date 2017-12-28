8 بنوك تخفض أسعار الدولار أمام الجنيه في نهاية تعاملات الخميس

كتب - مصطفى عيد:

خفضت 8 بنوك أسعار الدولار أمام الجنيه بين 3 و7 قروش خلال تعاملات مساء اليوم الخميس مقارنة بمستويات الصباح، بينما استقرت في بنكي الأهلي ومصر.

وخفض مصرف أبوظبي الإسلامي سعر الدولار إلى 17.72 جنيه للشراء و17.82 جنيه للبيع مقابل 17.79 جنيه للشراء و17.89 جنيه للبيع.

كما هبط سعر العملة الأمريكية في بنك القاهرة خلال تعاملات مساء اليوم إلى 17.70 جنيه للشراء و17.80 جنيه للبيع مقابل 17.75 جنيه للشراء و17.85 جنيه للبيع في بداية التعاملات.

وسجل سعر الدولار في بنكي التجاري الدولي وكريدي أجريكول 17.74 جنيه للشراء و17.84 جنيه للبيع مقابل 17.79 جنيه للشراء و17.89 جنيه للبيع.

وتراجع سعر العملة الأمريكية في بنكي البركة وقناة السويس إلى 17.75 جنيه للشراء و17.85 جنيه للبيع مقابل 17.79 جنيه للشراء و17.89 جنيه للبيع.

كما هبط سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي، إلى 17.75 جنيه للشراء و17.85 جنيه للبيع مقابل 17.78 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع.

وانخفض سعر العملة الأمريكية في بنك الإسكندرية خلال تعاملات المساء إلى 17.76 جنيه للشراء و17.86 جنيه للبيع مقابل 17.79 جنيه للشراء و17.89 جنيه للبيع صباح اليوم.

بينما استقر سعر الدولار في بنكي الأهلي ومصر عند 17.69 جنيه للشراء و17.79 جنيه للبيع.