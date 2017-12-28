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5 جنيهات زيادة في أسعار الذهب بعد ارتفاعه عالميا لأعلى مستوى في شهر

04:46 م الخميس 28 ديسمبر 2017
5 جنيهات زيادة في أسعار الذهب بعد ارتفاعه عالميا لأعلى مستوى في شهر

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كتب- مصطفى عيد:

شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعا بقيمة 5 جنيهات خلال تعاملات اليوم الخميس مقارنة بأمس الأربعاء، بعد وصول الأسعار العالمية لأعلى مستوى في شهر.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب في مصر عيار 21 ارتفع خلال تعاملات اليوم إلى 638 جنيها بزيادة 5 جنيهات عن سعر أمس.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 547 جنيها، وعيار 24 إلى 729 جنيها، وسجل سعر الجنيه الذهب 5104 جنيهات.

وأرجع نادي نجيب زيادة أسعار الذهب في مصر إلى ارتفاعها عالميا، حيث شهد سعر الأوقية زيادة بنحو 10 دولارات.

وبحسب وكالة رويترز، صعدت أسعار الذهب لأعلى مستوى في شهر اليوم في معاملات ضعيفة خلال موسم العطلات وبدعم من انخفاض الدولار لأدنى مستوى في أربعة أسابيع.

وبحلول الساعة 0742 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1292.2 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما صعد في وقت سابق إلى أعلى مستوى منذ 29 نوفمبر عند 1292.67 دولار للأوقية، وفقا للوكالة.

أسعار الذهب مصر نادي نجيب غرفة القاهرة التجارية شعبة الذهب

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