مجلس الوزراء يوافق على 4 اتفاقيات بترول باستثمارات 230 مليون دولار

القاهرة- وكالات:

قال طارق الملا، وزير البترول، إن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه اليوم الخميس، على 4 اتفاقيات في مجال البترول، وقرر إحالتها لمجلس النواب، لاستصدار القوانين الخاصة بها.

وأضاف الوزير في مؤتمر صحفي، عقب اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة وزير الإسكان مصطفى مدبولي القائم بأعمال رئيس الحكومة، أن الاتفاقيات تتضمن اتفاقيتين للهيئة المصرية العامة للبترول ومثلهم للشركة القابضة لجنوب الوادي للبترول.

وأوضح أن الاتفاقيتين اللتين تم الموافقة علي تعديلهما والتابعتين لهيئة البترول، يتضمنا تعديل بنود الاتفاقيتين مع الشركاء الأجانب والخاصتين بكل من منطقة شمال سيناء البحرية والأخرى لمنطقة أبو سنان في الصحراء الغربية .

وأشار الوزير إلى أن الاتفاقيتين التابعتين للشركة القابضة، اتفاقيتين جديدتين طبقا للمزايدة التي تمت في 2016 لشركة جنوب الوادي للمناطق التي تم طرحها، حيث تم الترسية علي منطقتين هما منطقة طرق البحر ومنطقة غرب جبل الزيت.

وأضاف أن الاتفاقيات الجديدة ستتيح مزيد من فرص البحث والاستكشاف وزيادة وتنمية الاحتياطي البترولي والغازي لمصر، موضحا أن من بين بنود الاتفاقيتين منح توقيع بأكثر من 65 مليون دولار لأربع اتفاقيات والتزامات استثمار في هذه الاتفاقيات بحد أدني 230 مليون دولار كما سيتم حفر اكثر من 17 بئرا في هذه المناطق .