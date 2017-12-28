في استطلاع رويترز: أسعار النفط سترتفع إلى 60 دولارا للبرميل في 2018

القاهرة- وكالات:

أظهر استطلاع لآراء المحللين أجرته وكالة رويترز، ونشرت نتائجه اليوم الخميس، أن من المتوقع أن تبقى أسعار خام البترول بالقرب من 60 دولارا للبرميل في 2018 بفعل جهود منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا لتقليص إمدادات النفط والتوقعات بنمو قوي للطلب العالمي.

وتوقع الاستطلاع الذي شمل 32 من خبراء الاقتصاد والمحللين أن يصل متوسط سعر خام القياس العالمي مزيج برنت إلى 59.88 دولار للبرميل في عام 2018 ارتفاعا من 58.84 دولار للبرميل في الاستطلاع الشهري السابق.

ومن المتوقع أن يبلغ متوسط سعر الخام الأمريكي الخفيف 55.78 دولار للبرميل العام القادم ارتفاعا من توقعات الشهر الماضي ببلوغه 54.78 دولار للبرميل.

وقال محللون إن امتثال أوبك القوي باتفاق خفض الإمدادات الذي أبرمته المنظمة مع منتجين مستقلين من شأنه أن يدعم الأسعار. غير أن زيادة إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة، التي لا تشارك في الاتفاق العالمي، ستكبح ارتفاع الأسعار.