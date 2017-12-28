سهم التوفيق للتأجير التمويلي يرتفع 20% في أولى جلسات تداولها بالبورصة

كتب - مصطفى عيد:

تصدر سهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي، أعلى الأسهم ارتفاعا في أول جلسات التداول عليه اليوم الخميس، بعد طرحه في البورصة.

وبحسب بيانات البورصة، سجل سهم الشركة ارتفاعا بنسبة 20.15% خلال جلسة اليوم ليغلق على سعر 7.93 جنيه.

وتعد شركة التوفيق للتأجير التمويلي الأولى من نوعها في هذا النشاط بالبورصة المصرية.

وتمت تغطية الطرح الخاص لأسهم الشركة بـ 40.16 مرة لعدد 14.4 مليون سهم بقيمة 95.04 مليون جنيه وذلك بإجمالي طلبات قدرها 3.8 مليار جنيه من المؤسسات المالية المصرية، وصناديق الاستثمار والأفراد ذوي الملاءة المالية.

كما تمت تغطية الطرح العام بـ 28 مرة لعدد 4.8 مليون سهم بقيمة 31.68 مليون جنيه، بإجمالي طلبات قدرها 887 مليون جنيه، وبسعر نهائي للطرح بلغ 6.6 جنيه للسهم.