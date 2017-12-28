لأول مرة.. البورصة تتجاوز 15 ألف نقطة في نهاية تعاملات الأسبوع

كتب- مصطفى عيد:

تجاوزت البورصة المصرية، لأول مرة في تاريخها مستوى 15 ألف نقطة مع نهاية تعاملات اليوم الخميس.

وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.75%، عند مستوى 15017 نقطة.

بينما تراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.23%، ومؤشرEGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.05%.

وسجلت تعاملات الأجانب والعرب مشتريات صافية بقيمة 92.3 مليون جنيه و6.5 مليون جنيه على التوالي، بينما اتجهت تعاملات المصريين إلى البيع بقيمة صافية 98.8 مليون جنيه.

وشهدت جلسة اليوم بدء التداول على أسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي، وهي أول شركة في هذا النشاط في البورصة المصرية.

وتراجعت البورصة خلال جلسة أمس الأربعاء بنسبة 0.1% عند مستوى 14904 نقطة.

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