شركات محمول: لم تصلنا تعليمات بتسجيل بصمة العين أو اليد للعملاء الجدد

كتبت- شيماء شلبي:

قالت شركات المحمول، لمصراوي، اليوم الخميس، إنها لم تتلقى أية تعليمات بخصوص تغيير منظومة تسجيل العملاء الجدد لتصبح عبر بصمة العين أو اليد بخلاف طريقة التسجيل العادية التي تعتمد على بيانات الرقم القومي.

وقال مصدر بإحدى شركات المحمول، إنه إذا تم تغيير منظومة التسجيل ستستجيب الشركات على الفور لأن هذه المسألة متعلقة بقرارات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات واجبة التطبيق، لكن لم يتم إخطارهم بأية تعديل على المنظومة حتى الآن.

وبحسب المصدر فإن الشركات لاتسمح بتسجيل أي مشترك جديد بدون بيانات وأن الجهاز القومي يراجع بشكل دوري بيانات العملاء.

وكانت تقارير إخبارية قد توقعت بحسب مصادر بقطاع الاتصالات تطبيق منظومة جديدة لشراء خطوط المحمول عبر التسجيل ببصمة العين واليد، لزيادة الآمان ومنع التلاعب بالخطوط المسجلة.

ويتعين لاستخدام هذه المنظومة شراء أجهزة جديدة قارئة للبصمة والتي ستكلف الشركات مبالغ مالية في حال تطبيقها، بحسب أحد المصادر في شركات المحمول.