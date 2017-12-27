مصدر: تحالف بنكي يضخ 602 مليون دولار قرضا لصالح قناة السويس

كتبت- منال المصري:

قال مصدر مصرفي، لمصراوي، أن تحالف بنكي مكون من 6 بنوك وافق اليوم الأربعاء، على ضخ قرض بقيمة 602 مليون دولار لهيئة قناة السويس بغرض المساهمة فى تنفيذ أعمال إنشائية.

وقال المصدر- الذي فضل عدم كر اسمه- إن البنوك هي الأهلي المصري، الذي يتولى إدارة القرض، وبنوك مصر والقاهرة وقناة السويس والتجاري الدولي وجارٍ دخول بنك إضافي.

ولم يكشف المصدر عن هوية البنك الإضافي، نظرا لعدم انتهاء المفاوضات معه.

وبحسب المصدر فإن البنوك ستبدأ غدا التوقيع على القرض وتفعيله مباشرة.

وعلم مصراوي أن بنك مصر ستكون حصته بقيمة 135 مليون دولار من إجمالي القرض.

وكان مصدر مسؤول في بنك القاهرة، قد قال في تصريحات سابقة لمصراوي إن البنك يدرس المشاركة في قرض لقناة السويس بقيمة 100 مليون دولار.