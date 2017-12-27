النفط يهبط من أعلى مستوى له منذ 2015

القاهرة- وكالات:

تراجعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعدما بلغت أعلى مستوى لها في نحو عامين ونصف في الجلسة السابقة، إذ قال محللون إن موجة الصعود تفقد قوة الدفع تدريجيا رغم تعطل الإمدادات في ليبيا وبحر الشمال.

وبحلول الساعة 10:47 بتوقيت جرينتش هبط خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 1.15 بالمئة أو 76 سنتا إلى 66.26 دولار للبرميل، بعدما تجاوز 67 دولارا للمرة الأولى منذ مايو 2015 في الجلسة السابقة.

وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 59.57 دولار للبرميل، بانخفاض 40 سنتا عن التسوية السابقة.

وتجاوز الخام الأمريكي مستوى 60 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ يونيو 2015 في الجلسة السابقة.

وقالت جيه.بي.سي إنرجي إنها تعتقد أن السوق ستدرك تدريجيا أنها بالغت في الارتفاع.

وأضافت أن الأسعار قد تنزل عن 60 دولارا للبرميل خلال فبراير، بل وقد تختبر مستوى 55 دولارا.