الدولار يرتفع في كريدي أجريكول بنهاية تعاملات اليوم

كتبت- شيماء حفظي:

رفع بنك كريدي أجريكول مصر، سعر صرف الدولار، بتعاملات اليوم الأربعاء المسائية، بقيمة قرشين، مقارنة بأسعار الصباح، فيما استقر سعره في 9 بنوك أخرى عاملة في مصر.

وسجل الدولار في بنك كريدي أجريكول 17.79 جنيه للشراء و17.89 جنيه للبيع، مقابل 17.77 جنيه للشراء و17.87 جنيه للبيع بالتعاملات الصباحية.

وبقى سعر الدولار في بنكي الأهلي ومصر عند 17.69 جنيه للشراء و17.79 جنيه للبيع، وهي نفس مستوى تعاملات صباح اليوم.

كما ظل سعر العملة الأمريكية ثابتا في بنك القاهرة عند 17.75 جنيه للشراء و17.85 جنيه للبيع.

وفي البنك العربي الأفريقي، استقر سعر العملة الأمريكية عند 17.78 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنوك الإسكندرية والتجاري الدولي وأبوظبي الإسلامي والبركة وقناة السويس 17.79 جنيه للشراء و17.89 جنيه للبيع، وهو نفس مستوى نهاية تعاملات الصباح.