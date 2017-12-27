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حمدي إمام رئيسا لشعبة إلحاق العمالة بالخارج

04:54 م الأربعاء 27 ديسمبر 2017
حمدي إمام رئيسا لشعبة إلحاق العمالة بالخارج

حمدي إمام

كتبت- إيمان منصور:

أعلنت شعبة شركات إلحاق العمالة بالخارج بغرفة القاهرة التجارية، فوز حمدي إمام، برئاسة الغرفة بالإجماع، خلال الانتخابات التي أجريت اليوم الأربعاء.

وقال بيان من الشعبة إن إمام سيرأس الشعبة لفترة 4 سنوات قادمة بعد إنتهاء دورة المجلس السابق.

وقال البيان إن منير المصري وهندي مصطفى هندي، فاز بمنصب نائبي أول وثان بينما فاز وليد أبو شامة بمنصب السكرتير العام للشعبة.

وأضاف البيان إن انتخابات الشعبة واختيار هيئة مكتبها جاء بالتزكية ودون اللجوء إلى صندوق الاقتراع السري.

شعبة شركات إلحاق العمالة بالخارج غرفة القاهرة التجارية حمدي إمام

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