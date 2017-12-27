حسن علام العقارية تطور مشروعا في "مستقبل سيتي" باستثمارات 18 مليار جنيه

كتب- مصطفى عيد:

وقعت شركة حسن علام العقارية، اتفاقا مع شركة المستقبل للتنمية العمرانية، لتنمية وتطوير مشروع سكني متكامل على مساحة 250 فدانا بمشروع "مستقبل سيتي" بقيمة استثمارية تقارب 18 مليار جنيه.

وقالت شركة حسن علام، في بيان اليوم الأربعاء، إن توقيع الاتفاق يأتي في ظل النمو المتسارع في سوق العقارات المصري، خاصة وأن مشروع "مستقبل سيتي" يحتل موقعا استراتيجيا و فريدا بالإمتداد الشرقي للقاهرة الجديدة، بإطلالة متميزة على طريق محمد بن زايد الذي يربط القاهرة الجديدة بالعاصمة الإدارية.

ويضم مشروع " حسن علام العقارية " بـ "مستقبل سيتي" مزيجا من الوحدات السكنية المتنوعة لتشمل (الفيلات المنفصلة - التاون هاوس - التوين هاوس – وحدات الدوبلكس والشقق السكنية) بمساحات متعددة.

وقال البيان إن المشروع يتضمن مجمعات تجارية وخدمية وإدارية، بالإضافة إلى المساحات المخصصة للمجمع الرياضي والمباني الاجتماعية.

وقال عصام ناصف، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "المستقبل للتنمية العمرانية" إن هذا التعاقد استكمال لسلسلة التعاقدات الناجحة التي أبرمتها شركة المستقبل خلال الفترة الماضية مع عدد من المطورين العقاريين في تنمية و تطوير مشروع مستقبل سيتي .

وقال محمد مدحت علام، الرئيس التنفيذى لشركة حسن علام العقارية، إن هذه الشراكة الهامة تأتي كإنعكاس حقيقي لرؤية الشركة وتوجهاتها الإستراتيجية التوسعية الجديدة لبناء مجتمعات عمرانية متميزة و متكاملة تلبي احتياجات السوق العقاري المصري وتضع احتياجات الأسرة المصرية العصرية على قمة أولوياتنا.

وأضاف علام "نفخر بالتعاون مع شركة "المستقبل للتنمية العمرانية" وهو التعاون الذي نصفه بالمثمر حيث سيقوم بتقديم المزيد من الدعم لخطط الدولة في إصلاح وإنعاش الإقتصاد المصري من خلال العمل على توفير 400,000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب المصري وهو ما يؤكد إلتزامنا بدعم الإقتصاد المصري و دفع عجلة الإنتاج ومحاربة البطالة".