التخطيط: لا تعيينات في الحكومة قبل الانتهاء من دراسة العجز والفائض نهاية يناير

كتبت- إيمان منصور:

قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط، اليوم الأربعاء، إنه "لا توجد تعيينات بالحكومة في وقت قريب، وبناء عليه لا بد من مساعدة الشباب على خلق وظيفة لهم ولمن حولهم بدلًا من البحث عنها وهذا ما يهدف إليه مشروع رواد 2030 للشباب.

جاء ذلك خلال خلال إطلاق مشروع رواد 2030 اليوم بحضور وزراء التجارة والتعليم العالي والتربية والتعليم.

وأضافت الوزيرة، أن الهدف الأساسي ال`ي تسعى الحكومة لتحقيقه حاليا، يتمثل في تحفيز الشباب المبتكر على خلق فرص عمل لأنفسهم بدلًا من انتظار دورهم في طابور العمالة.

وكان رامي جلال المتحدث الرسمي للوزارة، قال في تصريحالت أمس الثلاثاء، إن القانون الخدمة المدنية ينص على أنه "في حالة الاحتياج، يتم تنظم مسابقة في يناير، وهي مسابقة مركزية تتمتع بالشفافية، وهي تأتي بناء على دراسات توضح حجم العجز والفائض في الجهاز الإداري المصري، وفقًا للأماكن الشاغرة وبشرط توافر الموارد المالية".

وأضاف أنه لا توجد تعيينات جديدة بالجهاز الإداري للدولة قبل إنتهاء الدراسات الخاصة بالجهاز، وهي دراسة العجز والفائض.

وأوضح جلال أن هذه الدراسة لم تنتهِ حتى الآن، ومن المنتظر أن تكون بين أيدينا بحلول نهاية يناير القادم، وبناء عليه فلا توجد احتمالية لتعيينات جديدة قبل نهاية تلك الدراسة.

وقال إن تلك الدراسة ستوضح الطريق الذي سنسير فيه، فعلى سبيل المثال سنرى وقتها إن كان يمكن إعادة استغلال الفائض، إن وجد، في أماكن العجز. وربما أيضًا يتم سد العجز، إن وُجد، عن طريق الندب أو النقل بين الجهات وفقا لإرادة الموظفين الحرة.

ووقعت اليوم وزارة التخطيط بروتوكول تعاون مع جامعة كامبريدج ومشروع رواد 2030 لتنفيذ الماجستير المهني لريادة الأعمال وإطلاق البرامج الخاصة بريادة الأعمال.

وقالت السعيد، إن مشروع رواد 2030 يسعى لتحقيق رؤية واضحة وهي النهوض بالكفاءات الشابة وذلك لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة عن طريق خلق مجتمع علمي قادر على دعم ونشر فكر العمل الحر والابتكار مما يحقق الأهداف الرئيسية لرؤية مصر 2030.