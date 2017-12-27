الذهب يعاود الارتفاع خلال تعاملات اليوم

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الذهب، في مصر، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، تأثرا بارتفاعه عالميا، بعدما كان قد انخفض أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 صعد جنيهين، خلال تعاملات اليوم ليسجل 633 جنيها للجرام، مقارنة بأسعاره أمس.

وسجل سعر الجرام عيار 18 نحو 543 جنيها، والجرام عيار 24 نحو 723 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5064 جنيها.

وأرجع نادي نجيب، ارتفاع أسعار الذهب في مصر، نتيجة زيادة الأسعار العالمية بنحو 11 دولار للأوقية، مسجلة 1282 دولارا.

وارتفعت أسعار الذهب بأكثر من ثلاثة بالمئة في الأسبوعين الماضيين مع تراجع الدولار المقوم به المعدن الأصفر، بحسب وكالة رويترز.