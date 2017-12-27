"المنتجات الغذائية" تصعد بالصناعات التحويلية لأعلى قيمة في 2017

كتبت- إيمان منصور:

ارتفع الرقم القياسي لصناعة المنتجات الغذائية خلال شهر أكتوبر بنسبة 23.5% مقارنة بشهر سبتمبر الماضي.

وأظهرت النشرة الدورية لمركز التعبئة والإحصاء، اليوم الأربعاء، ارتفاع الرقم القياسي لصناعات المنتجات الغذائية خلال أكتوبر إلى 177.9 نقطة مقابل 144 نقطة في سبتمبر.

وأرجع تقرير الإحصاء، هذه الزيادة إلى بداية عمل خطوط لإنتاج جديدة في مطاحن الدقيق الفاخر، وزيادة إنتاج الزيوت.

ووفقا لنشرة الإحصاء، ساهم زيادة صناعة المنتجات الغذائية في ارتفاع الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية "دون الزيت الخام والمنتجات البترولية" بنسبة 8% خلال شهر أكتوبر.

وصعد رقم الصناعات التحويليلة، إلى 139.4 نقطة خلال أكتوبر، مقابل 129 نقطة في سبتمبر المقبل، مسجلا أعلى قيمة له منذ بداية العام.

وارتفع الرقم القياسي لصناعة التعدين واستغلال المحاجر الأخرى، بنسبة 43.8%، لتصل في أكتوبر إلى 201.7 نقطة، مقابل 140.2 نقطة في سبتمبر.

ووفقا للتقرير، انخفض الرقم القياسي لصناعة الملابس الجاهزة خلال أكتوبر إلى 187.5 نقطة، بنسبة انخفاض بلغت 9.1% مقارنة بسبتمبر.

وبرر التقرير انخفاض صناعة الملابس الجاهزة إلى ضعف المبيعات المحلية والتصدير، وتوقف بعض خطوط الإنتاج.

وكذلك انخفض الرقم القياسي لصناعة الفلزات القاعدية خلال أكتوبر، بنسبة 16.3%، لانخفاض كمية الإنتاج نتيجة تراجع الطلب عليها.