أكثر الكلمات إنتشاراً

جزيرة سواكن الكريسماس سد النهضة صلاح عيسى القدس المحتلة عهد التميمي محمد صلاح

مبيعات المصريين تهبط بالبورصة في نهاية تعاملات اليوم

03:39 م الأربعاء 27 ديسمبر 2017
مبيعات المصريين تهبط بالبورصة في نهاية تعاملات اليوم

بورصة

كتبت- شيماء حفظي:

تراجعت مؤشرات البورصة، مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، بشكل جماعي.

وهبط المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.1%، عند مستوى 14904 نقطة، متأثرا بمبيعات المصريين.

وتراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.01%، ومؤشرEGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.02%.

وسجلت تعاملات المصريين مبيعات بقيمة 57.7 مليون جنيه، بينما اتجهت تعاملات الأجانب والعرب لتسجيل مشتريات بقيمة 36.6 مليون جنيه، و21.1 مليون جنيه على التوالي.

مؤشرات البورصة البورصة

الخبر التالى:

"المنتجات الغذائية" تصعد بالصناعات التحويلية لأعلى قيمة في 2017

إعلان

أخبار قد تهمك

الأخبار المتعلقة

الأكثر قراءة الآن

إعلان

التعليقات

إعلان