مبيعات المصريين تهبط بالبورصة في نهاية تعاملات اليوم

كتبت- شيماء حفظي:

تراجعت مؤشرات البورصة، مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، بشكل جماعي.

وهبط المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.1%، عند مستوى 14904 نقطة، متأثرا بمبيعات المصريين.

وتراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.01%، ومؤشرEGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.02%.

وسجلت تعاملات المصريين مبيعات بقيمة 57.7 مليون جنيه، بينما اتجهت تعاملات الأجانب والعرب لتسجيل مشتريات بقيمة 36.6 مليون جنيه، و21.1 مليون جنيه على التوالي.