افتتاح فرع "هانو" بعد تطويره بالشراكة مع "التوحيد والنور" (صور)

كتبت- شيماء حفظي:

افتتحت ميرفت حطبة، رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق، فرع شركة بيوت الأزياء الراقية "هانو"، بوسط البلد، بعد تطويره، بالشراكة مع التوحيد والنور، مساء الثلاثاء.

وقال حمدي أحمد، رئيس شركة بيوت الأزياء الراقية "هانو" لمصراوي، إن هذا الفروع يعد أول تعاون مع شركة التوحيد والنور والشركة القابضة للسياحة.

وأضاف، أن التوحيد والنور تبحث تطوير عدد من الفروع التابعة لـ "هانو" أو الشركات الشقيقة "بنزاون والصالون الأخضر وبيع المصنوعات المصرية" في القاهرة والأقاليم.

وبلغت تكلفة تطوير الفرع بتكلفة بلغت مليون جنيه. ويقع على مساحة الفرع 650 مترا، ويقع في شارع محمد فريد.

وقال أحمد، إن الشركة تعاقدت مع شركة التوحيد والنور، على المشاركة على الفرع، لمدة 7 سنوات، بعائد سنوي له نحو مليون جنيه، على أن يتحمل الشريك مصاريف كهرباء ومياه بقيمة 1.2 مليون جنيه سنويا.