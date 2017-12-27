الداخلية تقرر إنشاء إدارة لمواجهة التلاعب في منظومة الدعم

القاهرة – وكالات:

قال اللواء أنور سعيد، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأربعاء، إن وزير الداخلية أصدر تعليمات بإنشاء إدارة مختصة بجرائم الدعم، وذلك ضمن آليات وصول الدعم إلى مستحقيه.

وأضاف في حوار مع وكالة أنباء اشرق الأوسط، اليوم، أن الإدارة المزمع إنشاؤها ستتضمن قسما مختصا بمراقبة المجمعات الاستهلاكية، وقسم آخر بمراقبة المطاحن وقسم مراقبة المخابز والبدالين التموينيين، وقسم مختص بالمواد البترولية، وآخر مختص بجرائم غسيل الأموال.

وقال سعيد، إنه تم تشديد الرقابة والتفتيش على محطات الوقود بالتنسيق مع الهيئة العامة للبترول، مشيرا إلى أنه على سبيل المثال تم ضبط كميات كبيرة من المواد البترولية المهربة وعدد كبير من المصانع التي تستخدم السولار المهرب لتشغيل معداتها بدلا من الكهرباء؛ نظرا لارتفاع أسعارها.

وأكد مساعد الوزير، عدم وجود أزمة في توافر أسطوانات البوتاجاز في الأسواق خاصة مع زيادة معدلات الاستخدام في فصل الشتاء، موضحا أن هناك احتياطي وفير يكفي لفترات طويلة، وأنه تم شن حملات لمكافحة صور الغش التجاري.