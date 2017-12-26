الألمان أولهم.. أكثر 10 جنسيات زارت مصر خلال 11 شهرا

كتبت- دينا خالد:

سجل عدد السياح الألمان القادمين إلى مصر خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر الماضيين، أكثر السياح زيارة إلى مصر خلال هذه الفترة.

وأظهرت بيانات لوزارة السياحة، ارتفاع أعداد السياح الألمان خلال أول 11 شهرا الأولى من العام، بنسبة 90.4% لتصل إلى 1.1 مليون سائح، مقارنة بـ 584 ألف سائح خلال نفس الفترة العام الماضي.

وانتعشت حركة السياحة الوافدة لمصر منذ بداية العام وحتى نوفمبر الماضي، حيث سجلت ارتفاعا بنسبة 54.7%، مقارنة بالعام الماضي.

وبلغ إجمالي عدد السياح القادمين إلى مصر خلال هذه الفترة نحو 7.5 مليون سائح، مقارنة بنفس الفترة العام الماضي، وفقا لما كشفته إحصائيات لوزارة السياحة حصل مصراوي عليها.

وجاءت أوكرانيا في المركز الثاني، لأكثر الدول إيفادا للسياح لمصر، بنحو 691 ألف خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر الماضي، بنسبة ارتفاع قدرها 98.5%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وحلت السعودية في المركز الثالث بنحو 620 ألف سائح بنسبة ارتفاع قدرها 31.25% مقارنة بنفس الفترة العام الماضي، تلتها السودان بنحو 320 ألف سائح بنسبة ارتفاع قدرها 29.7%.

وجاءت ليبيا في المركز الخامس ليسجل عدد السياح الوافدين إلى مصر خلال 11 شهرا 308 ألف سائح بنسبة ارتفاع 20.1%، عن العام الماضي.

وجاءت بريطانيا في المركز السادس، لأكثر الدول إيفادا للسياح، خلال 11 شهرا الماضيين من العام الحالي، مسجلة نحو 289 ألف سائح بنسبة ارتفاع قدرها 36.9% مقارنة بالعام الماضي.

حلت الصين في المركز السابع بنحو260 ألف سائح صيني بنسبة ارتفاع قدرها 65.7% مقارنة بنفس الفترة العام الماضي، تليها إيطاليا بنحو 231 ألف بارتفاع قدره 98.8%.

وسجل عدد السياح الإسرائيلين، المركز العاشر لأكثر الدول إيفادا للسياح، بنسبة انخفاض قدرها 0.02% مقارنة بنفس الفترة العام الماضي.

يعتبر قطاع السياحة مصدرا كبيرا للعملة الصعبة للبلاد، لكنه تضرر منذ حادث سقوط الطائرة الروسية بالقرب من سيناء في نوفمبر 2015.

وعقب حادث الطائرة فرضت روسيا حظرا على السفر إلى مصر بينما حظرت بريطانيا السفر إلى سيناء.

وخلال الشهر الجاري وقعت مصر وروسيا اتفاقا لعودة الطيران بين القاهرة وموسكو على أن يتم مناقشة عودة الطيران لبقية المدن المصرية في أبريل.

ويتوقع عاملون في مجال السياحة أن تساهم عودة حركة الطيران بين مصر وروسيا في تعافي قطاع السياحة، خاصة وأن السياح الروس يمثلون قطاعا كبيرا من السياح الوافدين إلى مصر.

ومع بداية العام الجاري شهدت حركة السياحة تعافيا كبيرا، حيث ارتفع عدد السياح القادمين إلى مصر وكذلك الإيرادات مقارنة بالعام الماضي.

وتخطت أعداد السياح الوافدين خلال أول 8 أشهر من العام الجاري، إجمالي عدد السياح الذين زاروا مصر خلال العام الماضي بأكمله.