الدولار يتراجع في بنكي قناة السويس وكريدي أجريكول مع نهاية التعاملات

كتبت - شيماء حفظي:

انخفض سعر صرف الدولار قرشين أمام الجنيه في بنكي قناة السويس وكريدي أجريكول مصر بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء مقارنة بمستويات الصباح، في حين استقر السعر في 8 بنوك أخرى.

وانخفض سعر العملة الأمريكية في بنكي قناة السويس وكريدي أجريكول مصر إلى 17.77 جنيه للشراء و17.87 جنيه للبيع، مقابل 17.79 جنيه للشراء و17.89 جنيه للبيع صباحا.

بينما استقر سعر الدولار في البنك الأهلي عند 17.69 جنيه للشراء و17.79 جنيه للبيع.

كما ظل سعر العملة الأمريكية ثابتا في بنك مصر عند 17.70 جنيه للشراء و17.80 جنيه للبيع، وفي بنك القاهرة عند 17.75 جنيه للشراء و17.85 جنيه للبيع.

وفي البنك العربي الأفريقي، استقر سعر الدولار عند 17.78 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع.

وسجل سعر العملة الأمريكية في بنوك الإسكندرية والتجاري الدولي وأبو ظبي الإسلامي والبركة 17.79 جنيه للشراء و17.89 جنيه للبيع، وهو نفس مستوى بداية التعاملات.