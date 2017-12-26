فاروس: زيادة أسعار السجائر ترفع إيرادات الشرقية للدخان خلال العام المالي

كتب - مصطفى عيد:

توقع بنك الاستثمار فاروس، تأثيرا إيجابيا لرفع أسعار السجائر على إيرادات شركة الشرقية للدخان خلال العام المالي الجاري.

وقال فاروس في تقرير صدر مؤخرا، إنه يتوقع أن يسجل نمو إيرادات الشركة 13٪ في السنة المالية 2017-2018، على أن يصل متوسط معدل النمو سنويا مركب إلى 12٪ خلال خمس سنوات تبدأ من العام المالي الجاري.

وفي 21 نوفمبر الماضي، قرر مجلس النواب، تعديل القيمة المضافة على السجائر، ورفعت الشرقية للدخان أسعار منتجاتها من السجائر بين 2 إلى 3 جنيهات للعلبة بعد القرار.

وقال فاروس إن الزيادة في إجمالي الإيرادات المتوقعة ستكون أساسا مدفوعة بالأسعار، حيث أن إنتاج الشركة البالغ 61 مليار سيجارة سنويا، يغطي احتياجات السوق بشكل كبير، وأن الارتفاع في كمية الإنتاج ستوازي زيادة الطلب الناتجة عن الارتفاع السكاني.

وأضاف أن استهلاك السجائر في مصر يتسم بالمرونة العالية، على الرغم من التضخم وضغط القوة الشرائية.

"من الصعب أن يؤثر ارتفاع الأسعار على كمية استهلاك السجائر في مصر"، بحسب فاروس.

وأشار فاروس إلى دور الرسوم التي سيتم فرضها على عبوات السجائر بقيمة 75 قرشا عن كل علبة لتمويل تطبيق التأمين الصحي الشامل، في زيادة إيرادات الشركة خلال السنوات المقبلة.

وتوقع فاروس أن يتم تطبيق هذه الرسوم على السجائر في ديسمبر 2018.

ولكن فاروس أشار إلى تأثير زيادة تكاليف الإنتاج خلال الفترة المقبلة على أرباح الشركة بعد انتهاء الشركة من استهلاك المخزون من الخام والذي تم استيراده بسعر الصرف قبل التعويم الذي جرى في نوفمبر 2016.

وقال فاروس إن الشركة ستنتهي من استخدام الكميات المتبقية من مخزونات الخام خلال شهر ديسمبر الجاري، وبالتالي بدءا من الشهر المقبل ستؤثر تكلفة الخامات المستوردة بأسعار الصرف الجديدة على تكلفة الإنتاج وبالتالي على مجمل الربح.

وتوقع فاروس أن تنخفض نسبة مجمل الربح إلى إجمالي الإيرادات لتتراجع إلى 33% خلال العام المالي الجاري مقابل 39% في 2016-2017، على أن تستقر بين 32 و35% خلال السنوات المقبلة.

وارتفع صافي ربح الشركة الشرقية للدخان خلال العام المالي الماضي إلى نحو 3 مليارات جنيه مقابل نحو 1.5 مليار جنيه في 2015-2016 بنسبة زيادة 100%، وفقا للقوائم المالية للشركة.

وسجلت الشركة إيرادات بقيمة 10.5 مليار جنيه خلال العام الماضي بنسبة زيادة 37.7%، بينما ارتفعت تكلفة المبيعات بنسبة 20.7% فقط حيث وصلت إلى 6.4 مليار جنيه.