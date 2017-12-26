تحرك في أسعار الذهب.. تعرف على سعر جرام عيار 21 في مصر اليوم

كتبت- شيماء حفظي:

انخفضت أسعار الذهب، في مصر، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع هبوطه بشكل طفيف عالميا، بالتزامن مع احتفالات رأس السنة والكريسماس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 هبط جنيها واحد، خلال تعاملات اليوم إلى 631 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجرام عيار 18 نحو 541 جنيها، والجرام عيار 24 نحو 721 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5048 جنيها.

وأرجع نادي نجيب، انخفاض أسعار الذهب في مصر، نتيجة تراجع الأسعار العالمية بنحو 3 دولارات للأوقية، مسجلة 1271 دولارا، وكذلك ضعف الإقبال على شراء الذهب مع بدء احتفالات أعياد الميلاد والكريسماس.