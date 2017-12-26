أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة صلاح عيسى القدس المحتلة عهد التميمي محمد صلاح

البورصة تصعد 0.5% في نهاية التعاملات وتقترب من 15 ألف نقطة

03:20 م الثلاثاء 26 ديسمبر 2017
البورصة تصعد 0.5% في نهاية التعاملات وتقترب من 15 ألف نقطة

كتبت - شيماء حفظي:

صعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.5%، مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، عند مستوى 14922 نقطة، بدعم من مشتريات الأجانب والعرب.

بينما تراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.2%، وارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.3%.

وسجل الأجانب مشتريات والعرب بقيم صافية 32.2 مليون جنيه، و2.8 مليون جنيه على التوالي، بينما سجلت تعاملات المصريين صافي بيع بقيمة 34.9 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة ارتفع خلال تعاملات أمس الإثنين بنسبة 0.4%.

البورصة المصرية مؤشرات البورصة

الخبر التالى:

المصرية للاتصالات: 10% علاوة دورية للموظفين بداية من يناير 2018

إعلان

أخبار قد تهمك

الأخبار المتعلقة

الأكثر قراءة الآن

إعلان

التعليقات

إعلان