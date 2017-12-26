البورصة تصعد 0.5% في نهاية التعاملات وتقترب من 15 ألف نقطة

كتبت - شيماء حفظي:

صعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.5%، مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، عند مستوى 14922 نقطة، بدعم من مشتريات الأجانب والعرب.

بينما تراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.2%، وارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.3%.

وسجل الأجانب مشتريات والعرب بقيم صافية 32.2 مليون جنيه، و2.8 مليون جنيه على التوالي، بينما سجلت تعاملات المصريين صافي بيع بقيمة 34.9 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة ارتفع خلال تعاملات أمس الإثنين بنسبة 0.4%.