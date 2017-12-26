البورصة توافق على تعديل اسم شركة أوراسكوم للتنمية والفنادق

كتبت- شيماء حفظي:

وافقت لجنة القيد بالبورصة، اليوم الثلاثاء، على تعديل اسم شركة أوراسكوم للفنادق والتنمية ليصبح شركة أوراسكوم للتنمية مصر – Orascom Development Egypt بجدول قيد الأوراق المالية المصرية – أسهم.

وقالت البورصة، في بيان اليوم، إنه سيتم تعديل اسم الشركة على قاعدة بيانات البورصة اعتبارا من بداية جلسة تداول غدا الأربعاء.

وتحولت الشركة للربحية خلال أول 9 أشهر من العام الجاري بتحقيق صافي ربح 268.8 مليون جنيه مقابل خسائر 181.8 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتعمل أوراسكوم كمطور في مجالات الفنادق والفيلات والشقق وإنشاء خدمات تتعلق بالموانئ وملاعب الجولف، وتنتشر أنشطتها في أسواق تشمل مصر والامارات وعمان والمغرب وسويسرا وانجلترا.

ومن أبرز المناطق السياحية التي قامت بتطويرها في مصر مكادي والجونة وطابا هايتس.