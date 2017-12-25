الدولار يواصل الاستقرار أمام الجنيه في 10 بنوك بنهاية التعاملات

كتب - مصطفى عيد:

استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه في 10 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم الإثنين، مقارنة بمستويات الصباح.

واستقر سعر الدولار في بنوك الإسكندرية والتجاري الدولي وأبو ظبي الإسلامي والبركة وكريدي أجريكول وقناة السويس عند 17.79 جنيه للشراء و17.89 جنيه للبيع.

كما بقى سعر العملة الأمريكية ثابتا في بنك القاهرة عند 17.75 جنيه للشراء و17.85 جنيه للبيع، وفي بنك مصر عند 17.70 جنيه للشراء و17.80 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي عند 17.69 جنيه للشراء و17.79 جنيه للبيع، وهو نفس مستوى تعاملات صباح اليوم.

وفي البنك العربي الأفريقي، استقر سعر العملة الأمريكية عند 17.78 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع.