رئيسة القابضة للسياحة تفتتح فرع "هانو" في وسط البلد بعد تطويره بمليون جنيه

كتبت- شيماء حفظي:

تفتتح ميرفت حطبة، رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق، غدًا الثلاثاء، فرع شركة بيوت الأزياء الراقية "هانو"، بوسط البلد، بعد تطويره.

وقالت رئيسة القابضة، لمصراوي، إن الفرع تم تطويره بالمشاركة مع شركة التوحيد والنور، بتكلفة بلغت مليون جنيه.

وتبلغ مساحة الفرع 650 مترا، ويقع في شارع محمد فريد.

وقال حمدي أحمد، رئيس شركة بيوت الأزياء الراقية "هانو" لمصراوي، إن الشركة تعاقدت مع شركة التوحيد والنور، على المشاركة على الفرع، لمدة 7 سنوات، بعائد سنوي له نحو مليون جنيه، على أن يتحمل الشريك مصاريف كهرباء ومياه بقيمة 1.2 مليون جنيه سنويا.