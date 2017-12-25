7 أسباب وراء التراجع الحاد في سعر عملة بيتكوين بعد الصعود القياسي

كتب - مصطفى عيد:

قال شريف خورشيد خبير أسواق المال الأمريكية، إن هناك 7 أسباب للتراجع الحاد الذي ضرب عملة بيتكوين والعملات الرقمية الأخرى خلال الأسبوع الماضي.

وخسر بيتكوين خلال الأسبوع الماضي أكثر من 7 آلاف دولار، بعد أن شهد صعودا قياسيا خلال الأسابيع الأخيرة اقترب معه من مستوى 20 ألف دولار.

وأضاف خورشيد لمصراوي، أن السبب الأول يتمثل في اقتراب نهاية العام وموسم الأعياد وهو ما ينعكس بالهبوط على جميع أسواق المال، وتعتبر فترة لجني أرباح المستثمرين وتسييل محافظهم، وهو ما حدث مع بيتكوين.

وثاني هذه الأسباب هو "هاجس الفقاعة اللفظ الذي أطلقه جميع المعارضين لبيتكوين والعملات الرقمية، وهو ما خلق نوعا من الضبابية بشأن مستقبل العملات الرقمية وبيتكوين تحديدا، حيث كلما ظهر هذا المسمى على الساحة تبدأ الأسواق في الارتباك"، بحسب ما قاله خورشيد.

وأشار خورشيد إلى أن ثالث هذه الأسباب هو الاختراقات الكبيرة التي تعرضت لها بعض المواقع الكبيرة لمنصات تداول بيتكوين وهو ما أحدث حالة من القلق الدائم بين متداولي العملة الإلكترونية.

وتعرض موقع "نيس هاش"الذي يعمل في مجال تعدين بيتكوين، لعملية اختراق مؤخرا لمدة 7 دقائق نتج عنها خسائر تعادل 70 مليون دولار تساوي 4700 بيتكوين، بحسب خورشيد.

والسبب الرابع لهبوط سعر بيتكوين، وفقا لخورشيد، يتمثل في أن العملات الرقمية بشكل عام ما زالت تواجه صعوبة إيجاد إطار قانوني وتشريعي للعمل بها، تزامنا مع تصريحات تطلق بشأن العملة تؤدي إلى الشعور بالخوف والحذر لدى المتعاملين.

وفي تقرير لشبكة سي إن إن نشرته الجمعة الماضي، أشارت الشبكة إلى اضطرار منصة لتداول العملات الرقمية في كوريا الجنوبية للإغلاق الأسبوع الماضي بعد أن تعرضت لهجومين من قراصنة في أشهر قليلة.

وقالت الشبكة إن هذه الحوادث أثارت تساؤلات حول موثوقية أسواق العملات الرقمية التي لا تنظمها الحكومات أو البنوك المركزية.

ولكن البعض يجادل في أن بيتكوين تأخذ استراحة حتى ولو كان الانخفاض كبيرا بعد النشاط الذي حدث لها خلال عام 2017.

وارتفعت بيتكوين من تحت 1000 دولار في بداية العام إلى حدود 20 ألف دولار يوم الأحد قبل الماضي، وسط تسجيل قفزات كبيرة وأرقام قياسية خلال العام.

وقال خورشيد إن خامس أسباب التراجع هو "حيتان السوق"، مشيرا إلى تقرير نشرته وكالة بلومبرج مؤخرا يظهر أن هناك 1000 مستثمر في السوق يملكون 40% من عملات بيتكوين وهو ما يعطيهم القدرة على تغيير مجريات الأمور وزرع الخوف والقلق لدفع المستثمرين للبيع في أسرع وقت ممكن، على حد وصفه.

وأضاف أن السبب السادس هو طرح عملة بيتكوين كاش على منصة "coin base" - وهي عملة أخرى بخلاف بيتكوين - سبب نوعا من الارتباك في سوق العملات الرقمية خاصة مع توقف الموقع عدة ساعات وإيقاف البيع والشراء عليه مما أدى إلى الكثير من التكهنات السلبية بشأن العملات الرقمية.

وسابع هذه الأسباب هي الدورة الزمنية لبيتكوين بين الصعود والهبوط والتي تحدث كل 3 أشهر، وهو ما تحدثت عنه صحيفة وول ستريت جورنال، بحسب خورشيد.

وتدور تعاملات اليوم في عدد من منصات تداول بيتكوين حول سعر 14 ألف دولار، ليشهد تحسنا طفيفا خلال آخر 24 ساعة بنسبة وصلت إلى حدود 3%.