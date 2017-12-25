بيانات رسمية: مصر استوردت "سيارات" بأكثر من مليار دولار في 8 أشهر

كتتب- إيمان منصور:

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن واردات مصر من السيارات بأنواعها المختلفة بقيمة 1.2 مليار دولار خلال أول 8 أشهر من العام الحالي.

وتشمل أنواع السيارات المستوردة سيارت ركوب بخلاف سيارات السياحة، وسيارات للسير على الثلج، وسيارات إسعاف ونقل الموتى وسيارات للمناجم وسيارات لنقل البضائع وسيارات إطفاء حريق وأنواع أخرى، كما وردت في بيانات الجهاز التي حصل مصراوي على نسخة مفصلة منها.

وبلغ إجمالي قيمة واردات مصر من سلع مختلفة نحو 42.3 مليار دولار خلال أول 8 أشهر من العام الحالي.

وتسعى مصر للحد من الواردات لتخفيف الضغط على العملة الأجنبية التي كان نقصها خلال الأعوام الأخيرة سببا في عدم استقرار سعر الصرف.

وتتبنى وزارة التجارة والصناعة استيراتيجة جديدة لصناعة السيارات بمصر تستهدف انتاج نحو 500 ألف سيارة سنويا وتصدير 100 ألف سيارة بحلول عام 2022، بحسب بيانات الوزارة.

وتشمل الاستراتيجية الحفاظ على الاستثمارات الحالية وجذب استثمارات جديدة للقطاع بقيمة 5 مليارات دولار، وزيادة صادرات القطاع إلى 3 مليارات دولار سنويا.

وكانت وزارة التجارة والصناعة حددت 25 مجموعة سلعية تلتزم الشركات والمصانع المصدرة لها بأن تسجل بياناتها لدى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، كشرط للسماح لتلك المنتجات بدخول مصر.

ويهدف هذا القرار، للحد من الاستيراد لتقليل العجز المتفاقم في ميزان المدفوعات، في وقت تعاني فيه مصر من نقص حاد في العملات الأجنبية، بالإضافة إلى الحد من استيراد منتجات مجهولة المصدر والسيطرة على ما وصفه بالممارسات الخاطئة والتلاعب الذي يمارسه بعض المستوردين، بحسب نص القرار.