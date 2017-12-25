البنك الأهلي يدرس تمويل 250 ألف وحدة في المرحلة الأولى من "دار مصر"

كتبت- منال المصري:

قال كريم سوس، رئيس قطاع مخاطر التجزئة المصرفية، بالبنك الأهلي المصري، إن البنك يدرس حاليا تمويل 250 ملف في المرحلة الأولى من مشروع دار مصر للإسكان المتوسط.

وهذه هي أول دفعة يتلقاها البنك الأهلي من التعمير والإسكان، من أجل تمويلها، وكلها في مدينة العاشر من رمضان، بحسب سوس.

وقال سوس لمصراوي، إن تمويل العميل الواحد يتراوح بين 500 إلى 700 ألف جنيه

وأضاف أن هناك بعض العملاء يرغبون في تسديد ثمن الوحدة كاش على خمس سنوات، والبعض الآخر سيحصلون علي تمويل من البنك، لتمويلها تحت مظلة مبادرة البنك المركزي.

وأعلنت وزارة الإسكان في عام 2014 عن مشروع دار مصر للإسكان المتوسط، وتضمنت المرحلة الأولى 31 ألف وحدة بجانب 25.6 ألف وحدة بالمرحلة الثانية، وقدرت استثمارات المشروع بحوالى 70 مليار جنيه لتنفيذ 250 ألف وحدة.

وكان من المقرر إنهاء المرحلة الأولى في شهر أكتوبر الماضي بعد مرور عام ونصف العام على بدء التنفيذ، لكن بسبب تأخر الإنشاءات أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية أنه سيتم تسليم وحدات المرحلة الأولى على مراحل منفصلة.

وبعد تأخر تسليم المشروع قررت الهيئة تأجيل تحصيل الأقساط ربع السنوية لوحدات المرحلة الأولى حتى تسليم الوحدات للحاجزين فى محاولة لاحتواء غضب العملاء من تراجع معدلات الإنشاء، واستمرار تحصيل الأقساط التى تتراوح من 7500 جنيه وحتى 10 آلاف جنيه وفقاً لمساحة الوحدة.

ويتضمن أسلوب سداد وحدات دار مصر دفع 10% من قيمة الوحدة عند التقدم للحجز، و10% أخرى عند التخصيص بجانب 4 أقساط سنوية بواقع 30 أو 40 ألف جنيه، حسب مساحة وموقع الوحدة، يتبعها سداد باقى ثمن الوحدة على 16 قسطاً ربع سنوى.

ويختار العميل بعد استلام الوحدة إما أن يسدد الأقساط على خمس سنوات بدون فوائد، أو من خلال نظام التمويل العقاري تحت مبادرة البنك المركزي.

ويشارك عدد من البنوك في تمويل المشروع تحت مبادرة البنك المركزي، التي أطلقها في فبراير 2014 بقيمة 10 مليارات جنيه، لمحدودي ومتوسطي الدخل.