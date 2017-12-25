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وزير المالية يصدر قرارا بإعادة تنظيم المعاهد الجمركية بمصلحة الجمارك

03:14 م الإثنين 25 ديسمبر 2017
وزير المالية يصدر قرارا بإعادة تنظيم المعاهد الجمركية بمصلحة الجمارك

كتب - مصطفى عيد:
أصدر عمرو الجارحي وزير المالية، قرارا وزاريا، أمس الأحد، بإعادة تنظيم المعاهد الجمركية بمصلحة الجمارك.

وجاء القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الإثنين، تحت رقم 392 لسنة 2017، حيث شمل اختصاصات هذه المعاهد وقواعد التدريب بها وتنظيم تشكيل مجلس إدارتها.

وتتولى المعاهد الجمركية بمصلحة الجمارك تزويد العاملين وغيرهم بالمهارات والخبرات الفنية والإدارية اللازمة في مجالات العمل المختلفة وإعدادهم لشغل الوظائف الأعلى.

وينشر مصراوي نص القرار الذي جاء في عدد الجريدة الرسمية اليوم.

المعاهد الجمركية مصلحة الجمارك عمرو الجارحي وزير المالية

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