مدير الصندوق: "تحيا مصر" ساهم في علاج 1.4 مليون مريض بفيروس سي

كتبت - منال المصري:

قال محمد عشماوي المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، إن صندوق تحيا مصر ساهم في علاج 1.4 مليون مريض من فيروس سي تم شفائهم على مستوى الجمهورية.

وأضاف عشماوي لمصراوي، أن الصندوق أجرى مسحا طبيا على 4.5 مليون مريض لفيروس سي، مستهدفا زيادة حالات المسح إلى 12 مليون شخص على مستوى الجمهورية.

وأشار عشماوى إلى أن الصندوق ساهم بقيمة 500 مليون جنيه في علاج الحالات التي تعاني من مرض فيروس سي، إلى جانب 250 مليون جنيه تبرعات من رجال الأعمال والمؤسسات الخيرية ليصل إجمالي ما تم ضخه في الحملة إلى 750 مليون جنيه.

وأوضح عشماوي أن إجمالي التبرعات التي دخلت الصندوق من رجال الأعمال والمؤسسات الخيرية وصل إلى 9.5 مليار جنيه.

جاء ذلك على هامش زيارة وفد من الصندوق اليوم يتضمن سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ورئيسة اللجنة التنفيذية للصندوق، لمحافظة الشرقية ضمن مبادرة أطلقها الصندوق اليوم تحت اسم "صندوق تحيا مصر في كل محافظة بمصر" والتي يخصص خلالها يوما لزيارة كل محافظة من محافظات مصر.