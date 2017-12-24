إنفوجرافيك - 1479 حادثة قطار خلال أول 11 شهرا من العام الحالي

كتبت - إيمان منصور:

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد حوادث القطارات ارتفع بنسبة 49.7% خلال الـ 11 شهرا الماضية من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وبلغ إجمالي عدد الحوادث في الفترة من يناير إلى نوفمبر الماضي 1479 حادثة مقابل 988 حادثة خلال أول 11 شهرا من عام 2016.

وبحسب بحسب النشرة المعلوماتية التي أصدرها جهاز الإحصاء، اليوم الأحد، والتي حصل مصراوي على نسخة منها، ارتفع عدد حوادث القطارات خلال شهر نوفمبر الماضي بنسبة 57.8%، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وبلغ عدد الحوادث في نوفمبر الماضي 161 حادثة، مقابل 102 حادثة خلال نوفمبر 2016.

وأسفرت هذه الحوادث عن 6 مصابين ومتوفى واحد مقابل 9 مصابين وحالتي وفاة خلال نفس الشهر من العام الماضي.

وكانت إحصائية رسمية أعدتها هيئة السكة الحديد بالتعاون مع الجهاز المركزي للإحصاء، قالت إن إجمالى عدد حوادث قطارات السكك الحديدية منذ 2006 حتى العام الماضي، بلغت 12.2 ألف حادثة.

وقالت البيانات إن أعلى معدلات الحوادث كانت في عام 2009 وبلغت 1577 حادثا وأقلها فى 2012 الذي شهد 447 حادثا، وذلك بسبب توقف الحركة في فترة ثورة 25 يناير.

وذكرت البيانات أيضا، أن أعلى معدلات للوفيات والإصابات كانت في حادث قطار مزلقان منفلوط في ديسمبر 2012 وراح ضحيته 51 شخصا، يليها حادث قطار العياط فى 2013 وراح ضحيته 15 شخصا وإصابة 25 آخرين.

ويرصد مصراوي خلال الانفوجرافيك التالي عدد حوادث القطارات أول 11 شهرا من العام الجاري موزعة شهريا مقارنة بنفس الشهور من العام الماضي.