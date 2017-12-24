عيد الميلاد بدون شجرة الكريسماس.. الأسعار تتضاعف والسوق يعاني الركود

كتبت- دينا خالد:

زينات خضراء وأشجار الكريسماس، ودمى بابا نويل معلقة على جوانب المحلات الملتصقة، هذا هو المشهد داخل حارة اليهود، التي تشهد حالة من الهدوء، هذا العام مع اقتراب أعياد الكريسماس، رغم أنها مكانا رئيسيا لبيع زينة وأشجار الكريسماس.

ويقول عبد الرحمن المنسي، صاحب أحد محلات بحارة اليهود، أن السوق يعاني من حالة ركود، بسبب ارتفاع أسعار شجرة الكريسماس إلى الضعف، هذا العام.

ويقارن المنسي بين أسعار العام الماضي وهذا العام حيث تباع أصغر شجرة للكريسماس بدون زينة بطول 30 سم بسعر 10 جنيهات بعدما كان سعرها العام الماضي 5 جنيهات.

وارتفع سعر شجرة الكريسماس بطول 60 سم إلى35 جنيها بعدما كان سعرها 15 جنيها العام الماضي، وشجرة طول متر ونصف إلى 550 جنيها بدلا من 250 جنيها، بحسب المنسي.

وأضاف المنسي أن سعر الشجرة التي طولها 180 سم بلغ 750 جنيها، والشجرة ذات ارتفاع 210 سم سعرها ألف جنيه، والشجرة صاحبة 4 أمتار سعرها 6 آلاف جنيه.

ويقول المنسي إن سعر الزينة على الشجرة يتراوح ما بين 5 إلى 30 جنيها على حسب نوعها، أما الزينات المزودة بالإضاءة فيترواح ما بين 20 إلى 120 جنيها.

"رغم اقتراب أعياد الكريسماس إلا أن الإقبال مازال ضعيفا بسبب ارتفاع الأسعار بنسبة 50%، رغم أن أسعارنا جملة" بحسب المنسي.

ويقول سمير محمد، صاحب محل بحارة اليهود إن سعر شجرة الكريسماس يتحدد حسب طولها.

ويبيع محمد أطول شجرة بطول 240 سم ويتراوح سعرها بين 800 إلى 1000 جنيه، ويبلغ سعر الشجرة 210 سم حوالى 650 جنيها و110 سم سعرها حوالى 200 جنيه.

وأضاف سمير أن مظاهر الأحتفال لا تكون مقتصرة على شجرة الكريسماس، بل يقبل الكثيرون على شراء "بابا نويل"، ويتراوح أسعاره مابين 350 و600 جنيه حسب الحجم والخامة والتقفيل.

أما عن الزينة التي تستخدم في تزين الأشجار من كرات ملونة، ونجوم وأجراس وأفرع من الزينة الملونة، تباع بالقطعة ويبدأ سعرها من 5 جنيهات وحتى 20 جنيها للواحدة.

ويرى سمير أن الأقبال مازال ضعيفا حتى الآن وأغلب البيع يكون جملة للمحال الصغيرة في المناطق الشعبية.