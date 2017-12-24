تطوير 185 فرعا من صيدناوي وبنزايون وبيع المصنوعات وهانو بتكلفة 472 مليون جنيه

كتبت- شيماء حفظي:

قالت ميرفت حطبة، رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق، اليوم الأحد، إن الشركات التجارية الأربع التابعة لها تعتمد رؤية المشاركة مع القطاع الخاص، لتطوير فروعها.

وقالت حطبة، إن هناك مشاركة على 185 فرعا مع القطاع الخاص بتكلفة 472 مليون جنيه، من إجمالي فروع الشركات التجارية الأربع "هانو وصيدناوي، وبيع المصنوعات وبنزايون"، وذلك دون عبء على الشركة.

جاء ذلك، على هامش افتتاح فرع "بنزايون شبرا" بعد تطويره بالشراكة مع شركة أكتف أبوعلاء.

وأضافت لدينا 321 فرعا للشركات، تم المشاركة على 185 فرعا، ويجري طرح عدد من الفروع للمشاركة سنويا، سواء بالقاهرة أو بالأقاليم، دون التفريق بين آليات وشكل التطوير في كل محافظة.

وطالبت رئيس الشركة القابضة، بالمزيد من التعاون بين شركة أكتف، وشركات التجارة الداخلية التابعة للقابضة للسياحة "هانو، وبنزايون، والمصنوعات، وصيدناوي" من خلال عرض منتجات "بنتريمولي" للأثاث التابعة لشركة هانو في فروع أكتف.

وكذلك توسيع عدد الفروع المشارك عليها مع أكتف، خاصة في الزقازيق والغردقة.

وقال وائل نبوي، مدير عام شركة أكتف أبوعلاء، إن الشركة ضخت بضاعة في فرع "بنزايون شبرا" المطور بقيمة 35 مليون، ونستهدف 3 مستويات اجتماعية، فالمنتجات المتواجدة في الفرع تبدأ من أسعار الطبقة المتوسطة.

ويعرض الفرع منتجات محلية الصنع، تنتجها مصانع شركات "أكتف" ببورسعيد، بالإضافة إلى المنتجات المستوردة، "البراندات" مثل فيلا الألمانية حيث أن أكتف الوكيل الحصري لها في مصر.

وقال مسؤول الشركة، إن أكتف طورت الفرع بتكلفة استثمارية بلغت 15 مليون جنيه، بالإضافة إلى بوليصة تأمين مع شركة أليانز الألمانية بقيمة 50 مليون جنيه.

وقال نبوي، إن اتجاهه للتعامل مع شركة تأمين عالمية، لأنها تقدم خدماتها في أقل من 48 ساعة، بخلاف ما يحدث مع شركات الحكومة، أو الشركات المحلية، سواء من تعقيد الإجراءات أو المشاكل التي تحيط بصرف قيمة التعويض "تمتد لسنوات".