ماذا حدث لأسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية التعاملات اليوم؟

كتبت- دينا خالد:

استقرسعر صرف الدولار في 10 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم، مقارنة بالأسعار الصباحية.

واستقر سعر الدولار في بنوك الإسكندرية و التجاري الدولي و مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 17.79 جنيه للشراء و17.89 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار بداية تعاملات اليوم.

وبقى سعر العملة الأمريكية ثابتا في بنوك البركة وكريدي أجريكول مصر وقناة السويس عند 17.79 جنيه للشراء و17.89 جنيه للبيع.

وثبت سعر الدولار في بنك القاهرة عند 17.75 جنيه للشراء و17.85 جنيه للبيع، وفي بنك مصر عند 17.70 جنيه للشراء و17.80 جنيه للبيع.

كما ظل سعر العملة الأمريكية ثابتا في البنك الأهلي عند 17.69 جنيه للشراء و17.79 جنيه للبيع، وهي نفس الأسعار الصباحية.

وفي البنك العربي الأفريقي استقر سعره عند 17.78 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع، وهي نفس بداية التعاملات.