أسعار الذهب تستقر خلال تعاملات اليوم

كتبت-دينا خالد:

استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأحد، عند مستويات الأمس، نتيجة لاستقرار الأسعار العالمية للمعدن الأصفر.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل خلال تعاملات اليوم 632 جنيها وهو نفس سعر تعاملات أمس.

كما سجل سعر الجرام عيار 18 نحو 542 جنيها خلال تعاملات اليوم، والجرام عيار 24 نحو 722 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5056 جنيها.

وأرجع نادي نجيب استقرار أسعار الذهب في مصر إلى ثبوت الأسعار العالمية حيث تسجل الأوقية 1274 دولارا وهو سعر الأمس.